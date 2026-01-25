Dolar
logo
Dünya

ABD'de Minnesota Valisi Walz'dan, ICE'nin bir kişiyi daha vurduğu olayla ilgili Trump yönetimine tepki

ABD'nin Minnesota Valisi Tim Walz, ICE ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarının "profesyonellikten uzak" olduğunu ifade etti.

Şilan Turp  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
ABD'de Minnesota Valisi Walz'dan, ICE'nin bir kişiyi daha vurduğu olayla ilgili Trump yönetimine tepki

Ankara

ABD'nin Minnesota Valisi Tim Walz, eyaletin Minneapolis kentinde bir kişinin dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ilişkin soruşturma başlatılmadan önce Başkan Donald Trump yönetiminin "hikayeler uydurduğunu" öne sürdü.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Walz, Minneapolis'te bir kişinin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ait görüntülerin federal yetkililerin iddialarıyla çeliştiğini belirtti.

Walz, "Federal hükümetin en güçlü isimleri, hikayeler uydurup, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz alakasız kişilerin ve bir silahın fotoğrafını yayımlayarak anlatı oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Olay anına ait görüntülerin gerçeği yansıttığını vurgulayan Walz, söz konusu iddiaların ise "asılsız" olduğunu dile getirdi.

Federal ajanların eyaletten geri çekilmesini talep etmek üzere Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini aktaran Walz, olayın federal hükümet yerine eyalet tarafından soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Olay

Minneapolis'teki protestolar sırasında dün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

