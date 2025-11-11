Dolar
42.23
Euro
49.03
Altın
4,125.72
ETH/USDT
3,529.00
BTC/USDT
104,526.00
BIST 100
10,573.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Midilli Adası'ndaki sel birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı

Midilli Adası'nda yaşanan sel nedeniyle birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Midilli Adası'ndaki sel birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Midilli Adası'ndaki sağanak, Çiknias Nehri'nin taşmasına ve sele neden oldu.

Çiknias Nehri'ndeki iki ayrı noktada taşma yaşanması nedeniyle Skala Kallonis ve Kalloni bölgelerinde çok sayıda ev, iş yeri ve okul sular altında kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sel nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapanırken, Ada'nın batısındaki okullarda da eğitime ara verildi.

Evlerinde mahsur kalan 5 kişi ise özel ekiplerce kurtarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor
MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi

Benzer haberler

Midilli Adası'ndaki sel birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı

Midilli Adası'ndaki sel birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çiftçiler eylem yaptı

Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak

DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 204'e yükseldi

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 204'e yükseldi
Yunanistan ile ExxonMobil İyon Denizi'nde hidrokarbon aramak için anlaşma imzaladı

Yunanistan ile ExxonMobil İyon Denizi'nde hidrokarbon aramak için anlaşma imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet