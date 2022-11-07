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Dünya

Miçotakis, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısında sismik araştırmalara başlayacaklarını söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneybatısında sismik araştırmalara başlayacaklarını bildirdi.

Derya Gülnaz Özcan   | 07.11.2022
Miçotakis, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısında sismik araştırmalara başlayacaklarını söyledi

Atina

ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın, Libya ile bir açılım yapıp, deniz yetki alanlarını belirlemek istediğini belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'ın bölgede hidrokarbon arama planlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmaların hemen başlayacağını söyleyebiliriz. Hemen derken, önümüzdeki günleri kastediyorum. Mora Yarımadasının ve Girit'in güneybatısında bulunan iki parselde, ExxonMobil tarafından..."

Dedeağaç Limanı yabancı yatırımcıya satılmayacak

Dedeağaç'ın, Yunanistan için stratejik, jeopolitik açıdan ve enerji bakımından büyük öneme sahip olduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan'ın, Dedeağaç Limanını yabancı bir yatırımcıya satmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Miçotakis, Documento gazetesinin Yunanistan'daki siyaset, medya ve iş dünyasından, aralarında eski Başbakan Andonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin dinlendiğine ilişkin iddiasını yalanladı.

Ülkede casus yazılım kullanıldığına ve dinleme yapıldığına ilişkin iddiaları kendisinin de hükümetin de reddetmediğini belirten Miçotakis, ancak kendisinin ve hükümetin bu durumdan sorumlu olmadığını savundu.

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