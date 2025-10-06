Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsveçli aktivist Thunberg’in de aralarında olduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan’a ulaştı

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu aktivistler Yunanistan'a geldi.

Derya Gülnaz Özcan, Lejla Biogradlija  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İsveçli aktivist Thunberg’in de aralarında olduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan’a ulaştı

Atina

Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra İsrail'in sınır dışı ettiği Thunberg ve çok sayıda aktivist Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda karşılandı.

Thunberg, burada yaptığı açıklamada, herkesin gözünün önünde Gazze'de bir soykırım yapıldığına dikkati çekerek, uluslararası toplumun ve hükümetlerin İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun evrensel bir dayanışma hikayesi olduğunu aktaran Thunberg, "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor." dedi.

"Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız." mesajını veren Thunberg, "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Atina'ya gelen diğer aktivistler de İsrail'de maruz kaldıkları şiddetin Filistin halkının çektiği acıların yanında "bir hiç" olduğunu kaydetti.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler Atina'da "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

