Dünya

BM Raportörü Albanese, İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesine tepki göstererek, "Soykırım, normalleştirildiği için devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Cenevre

Albanese, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmemesine ilişkin tepkisini ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı.

İsrail’in BM, diğer uluslararası forumlar ile UEFA, FIFA, FIBA ve benzeri kültürel etkinliklerden ihraç edilmediğini hatırlatan Albanese, "Soykırım, normalleştirildiği için devam ediyor. Sonra tıpkı şimdi olduğu (Avrupa ülkelerinin İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot kararı) Avrupa boykotu şeklinde hesap verme süreci başlıyor." ifadelerini kullandı.

Albanese, Eurovision Şarkı Yarışması'na tepki göstererek, paylaşımda soykırımı çağrıştıran "Genovision" yazılı bir fotoğraf da kullandı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul toplantısı yapılmıştı.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları İsrail'i boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

