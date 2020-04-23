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Dünya, Ramazan 2020

Merkel, Müslümanlara ramazanda 'huzurlu, mübarek ve sağlıklı bir dönem' diledi

Almanya Başbakanı Merkel, ramazan mesajında, Müslümanlara huzurlu, mübarek ve sağlıklı dönem geçirmelerini diledi.

Erbil Başay   | 23.04.2020
Merkel, Müslümanlara ramazanda 'huzurlu, mübarek ve sağlıklı bir dönem' diledi

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter’dan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yayımladığı ramazan mesajının Almanca'sının yanında Türkçe ve Arapça'sını da paylaştı.

Merkel, "Sevgili Müslümanlar, ramazan ayının başlaması vesilesiyle sizlere en içten selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandığı mesajında, ramazanın tefekkür, başka insanlara özellikle de muhtaçlara yönelme ve Müslümanların bir araya geldiği bir dönem olduğunu belirtti.

İftarlarda başka dinlerden insanlarla da bir araya gelindiğini anımsatan Merkel, "Bu da beraberliğimizin ve toplumsal aidiyetimizin çok özel bir ifadesi ve yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yıl tüm bunların yapılmasının mümkün olmadığının altını çizen Merkel, mesajında şunları kaydetti:

"Zira koronavirüs pandemisi geleneklerimizi, bayramlarımızı, buluşmalarımızı ve dini merasimlerimizi alışılagelmiş biçimde cemaat içerisinde idrak etmek yerine, bizleri bunlardan feragat etmeye zorluyor. Bu sıra dışı dönemlerde dahi, inancınızı ve bağlılığınızı yine de yaşatabilmenizin yollarına ulaşmanızı diliyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşayan Müslümanlar da o nedenle alışık olmadıkları koşullar altında ramazan ayını idrak etmeye hazırlanmaktalar. İşte tam da bu sebeple sizlere, ailelerinizle birlikte huzurlu, mübarek ve sağlıklı dönem diliyorum."

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