Berlin’de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki göçmenlik uygulamaları protesto edildi
Almanya’nın başkenti Berlin’de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin uygulamaları protesto edildi.
Berlin
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti’nin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmesinin ardından Berlin’de bir grup, şehir merkezinde Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı’nda eylem yaptı.
- ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
- ABD'de ICE ekiplerince vurulan 37 yaşındaki hemşire için tepki ve tartışmalar sürüyor
- Trump, ICE ekiplerince vurulan iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
- ABD'de Minnesota Valisi Walz'den Trump'a bölgedeki 3 bin federal görevliyi geri çekmesi çağrısı
- Minnesota'da ICE ekiplerince vurularak öldürülen hemşirenin ailesi, Trump yönetimine tepki gösterdi
- Trump, olayların sürdüğü Minnesota'ya "sınır çarı" Tom Homan'ı gönderiyor
Grup, üzerinde "Yanlış ICE eriyor" ve “ICE’ye hayır" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Burada yapılan konuşmalarda ICE’nin uygulamalarına tepki gösterildi.
Olay
Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.
Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.
Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.