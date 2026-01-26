Dolar
43.37
Euro
51.43
Altın
5,092.23
ETH/USDT
2,916.00
BTC/USDT
88,100.00
BIST 100
13,013.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Minnesota'da ICE ekiplerince vurularak öldürülen hemşirenin ailesi, Trump yönetimine tepki gösterdi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülen Alex Jeffrey Pretti'nin ailesi Başkan Donald Trump yönetiminin, oğulları hakkında "mide bulandırıcı ve kabul edilemez yalanlar" söylediğini belirtti.

Dilara Karataş  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Minnesota'da ICE ekiplerince vurularak öldürülen hemşirenin ailesi, Trump yönetimine tepki gösterdi

Ankara

Senatör Bernie Sanders, Pretti'nin ailesi tarafından yapılan açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştı.

Açıklamada, oğullarının Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarını protesto eden gösteriler sırasında yere düşen bir kadına yardım etmeye çalışırken vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Yüreğimiz paramparça ama aynı zamanda çok öfkeliyiz." ifadesine yer verilen açıklamada, Pretti'nin saldırıya uğradığı anda elinde silah değil, telefon bulunduğu, diğer elinin de boş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetimin oğlumuz hakkında söylediği mide bulandırıcı yalanlar kabul edilemez ve iğrençtir. Alex, Trump’ın katil ve korkak ICE zorbaları tarafından saldırıya uğradığında açıkça elinde silah tutmuyordu." ifadeleri kullanıldı.

"(Pretti) iyi kalpli ve duyarlı"

Öte yandan Pretti'yi tanıyanlar, Trump yönetimi yetkililerinin Pretti'yi "şiddet yanlısı" olarak nitelendiren açıklamalarına itiraz etti.

Pretti, ailesi, komşuları ve tedavi ettiği gazilerin yakınları tarafından "iyi kalpli ve duyarlı" biri olarak tanımlandı.

Aile, olaydan ilk kez Associated Press muhabirinin telefonuyla haberdar olduklarını, daha sonra görüntüleri izlediklerinde vurulan kişinin oğulları olduğunu fark ettiklerini belirtti. Baba Michael Pretti, Minnesota'daki yetkililerden uzun süre bilgi alamadıklarını, polis ve sınır güvenliği birimleri arasında yönlendirildiklerini kaydetti.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yarın başlıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından "Narkokapan-İzmir sonrası adli olaylar azaldı" açıklaması
Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi
Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya’nın Caracas Büyükelçisi, Venezuela ordusunu Maduro’ya ihanetle suçladı

Rusya’nın Caracas Büyükelçisi, Venezuela ordusunu Maduro’ya ihanetle suçladı

Çin ordusunun en kıdemli generalinin nükleer sırları ABD'ye verdiği iddia edildi

Minnesota'da ICE ekiplerince vurularak öldürülen hemşirenin ailesi, Trump yönetimine tepki gösterdi

ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi

ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
ABD'de Minnesota Valisi Walz'den Trump'a bölgedeki 3 bin federal görevliyi geri çekmesi çağrısı

ABD'de Minnesota Valisi Walz'den Trump'a bölgedeki 3 bin federal görevliyi geri çekmesi çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet