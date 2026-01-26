Dolar
43.35
Euro
51.55
Altın
5,050.08
ETH/USDT
2,923.10
BTC/USDT
87,946.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçi, hükümetin göç politikaları nedeniyle Minnesota Valiliği adaylığından çekildi

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçi Chris Madel, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin uygulamalarını eleştirerek, Minnesota Valiliği için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Damla Delialioğlu  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçi, hükümetin göç politikaları nedeniyle Minnesota Valiliği adaylığından çekildi

Ankara

Madel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarına tepki göstererek, seçim kampanyasını neden durdurduğunu açıkladı.

Gerilimin sürdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki ICE uygulamalarının amacından saptığını savunan Madel, "Cumhuriyetçi Parti'nin, eyalet halkına yönelik intikam söylemini destekleyemediğim gibi kendimi de bunu yapan bir partinin üyesi sayamam." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Chris Madel, özellikle etnik grupların ülkede korku içinde yaşadığını belirterek, "ABD vatandaşları, vatandaşlıklarını kanıtlamak için evrak taşıyor. Bu, yanlış bir şey." dedi.

Madel, federal personelin yargıç kararı yerine "sivil" izin belgesiyle evlere baskın düzenlemesini hem "anayasaya aykırı" hem de "yanlış" olarak nitelendirdi.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz
DMM, "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beyaz Saray: Trump, Minnesota'daki kaos ve direnişin bugün bitmesini istiyor

Beyaz Saray: Trump, Minnesota'daki kaos ve direnişin bugün bitmesini istiyor

Uzmanlara göre ABD, anavatanı, yakın çevresi üzerinden tanımlıyor

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçi, hükümetin göç politikaları nedeniyle Minnesota Valiliği adaylığından çekildi

ABD'de Cumhuriyetçi silah savunucuları, bir göstericinin silah taşıdığı için öldürülmesini eleştirdi

ABD'de Cumhuriyetçi silah savunucuları, bir göstericinin silah taşıdığı için öldürülmesini eleştirdi
Berlin’de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki göçmenlik uygulamaları protesto edildi

Berlin’de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki göçmenlik uygulamaları protesto edildi
Almanya Başbakanı Merz, ABD'deki polis şiddeti uygulamasını "endişe verici" buldu

Almanya Başbakanı Merz, ABD'deki polis şiddeti uygulamasını "endişe verici" buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet