Dolar
43.37
Euro
51.59
Altın
5,096.79
ETH/USDT
2,900.40
BTC/USDT
87,758.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Berlin’de, elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verilecek

Almanya'nın başkenti Berlin’de yaklaşık 100 bin kişiyi günlerce elektriksiz bırakan saldırıyı aydınlatacak somut bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verileceği bildirildi.

Erbil Başay  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Berlin’de, elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verilecek Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Ülke basınında yer alan haberlere göre Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda 3 Ocak'ta Berlin'in güneybatısında elektrik kablolarına yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Federal Savcılığın, elektrik kablolarına yönelik saldırıya ilişkin somut bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül koyduğuna ilişkin haberleri doğrulayan Spranger, federal hükümetin bu miktarı uygun gördüğünü ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Spranger, miktarın bu kadar yüksek olmasının istisnai bir durum olduğunu belirterek, "Bu tek seferlik bir hadise. Federal hükümetin bu boyutta ve böyle bir durumda bu şekilde bir şey yaptığını hatırlamıyorum." dedi.

Bu yüksek ödül miktarı ile 3 Ocak’taki kundaklamanın aydınlatması ve faillerin kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin bilgilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirten Spranger saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

Berlin'deki elektrik kesintisi

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırı sonucunda kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, yaklaşık 50 bin hane günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sakarya'da minibüs şoförünün fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi kamerada
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Berlin’de, elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verilecek

Berlin’de, elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verilecek

BAE: İran'a karşı saldırılarda topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Fortify Rights: Myanmar ordusu, sivillere yönelik saldırılarda paramotor ve gyrocopter kullanıyor

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı

İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı
Alman yazar Pungs, terör örgütü YPG'nin gerçek yüzünü sosyal medya hesabından paylaştı

Alman yazar Pungs, terör örgütü YPG'nin gerçek yüzünü sosyal medya hesabından paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet