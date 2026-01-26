Berlin’de, elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verilecek
Almanya'nın başkenti Berlin’de yaklaşık 100 bin kişiyi günlerce elektriksiz bırakan saldırıyı aydınlatacak somut bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül verileceği bildirildi.
Berlin
Ülke basınında yer alan haberlere göre Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda 3 Ocak'ta Berlin'in güneybatısında elektrik kablolarına yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi.
- Almanya'daki elektrik kesintisi nedeniyle mağdurlar, Berlin yönetimine tepkili
- Berlin'deki 5 günlük elektrik kesintisi acil durumlara hazırlık tartışmalarını artırdı
- Alman polisi, 100 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin faillerini henüz bulamadı
Federal Savcılığın, elektrik kablolarına yönelik saldırıya ilişkin somut bilgiyi verenlere 1 milyon avro ödül koyduğuna ilişkin haberleri doğrulayan Spranger, federal hükümetin bu miktarı uygun gördüğünü ifade etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Spranger, miktarın bu kadar yüksek olmasının istisnai bir durum olduğunu belirterek, "Bu tek seferlik bir hadise. Federal hükümetin bu boyutta ve böyle bir durumda bu şekilde bir şey yaptığını hatırlamıyorum." dedi.
Bu yüksek ödül miktarı ile 3 Ocak’taki kundaklamanın aydınlatması ve faillerin kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin bilgilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirten Spranger saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Berlin'deki elektrik kesintisi
Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırı sonucunda kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, yaklaşık 50 bin hane günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.
Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.
Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.