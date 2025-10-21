Dolar
Dünya

Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı

Ankara

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Dostluk, eğitimle pekişiyor. 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

