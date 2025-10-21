Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda, "Dostluk, eğitimle pekişiyor. 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı." ifadesi kullanıldı.
