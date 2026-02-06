Dolar
Dünya

Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan sitenin istinat duvarı, bir apartman dairesinde hasara neden oldu.

Kamil Tekmen  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla şiddetini artırdı.

Yağışlar nedeniyle Ergenekon Mahallesi'nde bir site ile Turgutlu Anadolu Lisesi arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldi.

Kayan toprak ve üzerindeki zeytin ağaçları, sitenin yaklaşık 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını yıkarak apartman dairesinde hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi aldı.

