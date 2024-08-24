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Dünya

Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası "ulusal afet" ilan edildi

Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası "ulusal afet" ilan edildiği bildirildi.

Gökhan Kavak  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası "ulusal afet" ilan edildi

İstanbul

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellere dikkat çekildi.

Açıklamada, sellerden başka yıldırım düşmesi ve fırtınaların da yaşandığı belirtilerek, ülkede "ulusal afet" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı

Son haftalarda kaydedilen yağmurların 17 bölgede 7 binden fazla haneyi ve 50 bine yakın kişiyi olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, olumsuz hava koşullarının 30 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.


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