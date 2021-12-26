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Dünya

Malezya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Emel Öz   | 26.12.2021
Malezya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı Fotoğraf: Farid Bin Tajuddin/AA

Ankara

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Malezya'da 17 Aralık'tan itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası birçok bölge sular altında kaldı.

Polis yetkilileri, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığını bildirerek, kayıp 5 kişinin ise arandığını kaydetti.

Çoğu Pahang eyaletinden yaklaşık 33 bin kişi tahliye edilmişti.

Hükümet, yağışlar öncesi gerekli uyarıları yapmamakla eleştirilmişti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.

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