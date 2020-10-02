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Dünya

Malezya İslam Teşekkülü, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırılarına tepki gösterdi

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu, Ermenistan'ın, uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.10.2020
Malezya İslam Teşekkülü, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırılarına tepki gösterdi

Kuala Lumpur

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

MAPIM Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, yazılı açıklamasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların, uluslararası uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sivil halkın zarar göreceği askeri çatışmalardan ziyade barışçıl müzakerelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Karabağ'daki Ermenistan işgaline tepki gösteren Mohd Azmi, "Hatırı sayılır bir Azerbaycanlı azınlığın yaşadığı toprakları işgal eden Erivan destekli Ermeni ayrılıkçıların, durumu daha da kötüye götürmesine izin verilmemelidir." açıklamasında bulundu.

"Ayrılıkçı hareket, bölgede en az 30 bin kişinin ölümüne ve binlerce insanın yurtlarından edilmesine sebebiyet vermiştir." değerlendirmesinde bulunan Mohd Azmi, 1994'te uluslararası çabalar sonucu varılan bölgedeki ateşkesin, yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede can kayıpları ve maddi hasarın daha fazla artmaması temennisinde bulunan MAPIM Başkanı, taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

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