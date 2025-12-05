“5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü” dolayısıyla dünyanın farklı kentlerinde etkinlikler düzenlendi
Türk kahvesi misafir ağırlama, dini bayramlar, sohbetler ve kız isteme gibi merasimlerin olmazsa olması haline gelerek başlı başına bir kültür oluşturuyor.
Ankara
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe, sanat ve siyaset camiasından isimler ile ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da etkinlikte yer aldı.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Türk Kahvesi Günü'nün yalnızca geleneksel bir içeceği onurlandırmak için değil, aynı zamanda temsil ettiği kültürel mirası, misafirperverliği ve kalıcı dostluk bağlarını düşünmek için de fırsat sunduğunu söyledi.
Akgün, "Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane." sözlerine atıfta bulunarak, bu duygunun bugün yaşattıkları geleneklerin ardındaki derin anlamı yansıttığını belirtti.
Türk kahvesinin uzun zamandır sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve nesiller boyunca kültürel bir miras olarak korunup Türk insanının günlük hayatında önemini korumaya devam ettiğini anlatan Akgün, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan ve İstanbul'dan dünyaya yayılan bu eşsiz geleneğin, kendine özgü hazırlama yöntemi, aroması, lezzeti ve törensel sunumuyla küresel kültürün ayırt edici bir unsuru haline geldiğini vurguladı.
📍 Roma
📍 Sofya
📍 Üsküp
📍 Cenevre
📍 Brüksel
Akgün, Türk kahvesinin dostlukların güçlendiği, anlamlı sohbetlerin gerçekleştiği ve paylaşılan anların insanları birbirine yakınlaştırdığı sosyal buluşmaların merkezinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü, bu geleneğin toplumumuzda sahip olduğu derin sosyal rolü özetler. Bayram ziyaretlerinden aile toplantılarına, nişan törenlerinden profesyonel toplantılara kadar Türk kahvesi birçok özel günün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türk kahvesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi, bu çabada önemli bir kilometre taşıdır."
Etkinlikte, konuklara Türk kahvesinin yanı sıra Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.
Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.
İtalya'nın başkenti Roma'da, Türk kahvesinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in büyükelçilikteki ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi ve Arzum firmasının desteğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Ülgen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, güçlü bir kahve geleneği olan İtalya'da Türk kahvesini tanıttıklarına dikkati çekerek şunları ifade etti:
"Elbette, Roma'daki Türk büyükelçisi olarak, Türk kahvesini tanıtma konusunda bu kadar iddialı davranmanın, güçlü İtalyan kahvesi kültürü, geleneği ve damak zevki karşısında taşıdığı risklerin farkındayım. Ama bence bugün duyacaklarımız, Türkiye ve İtalya'nın asla birbiriyle rekabet etmediğini, aksine kahvenin uzun yolculuğunda bile birbirini tamamladığını bir kez daha gösterecek."
Ülgen, Türk kahvesinin hazırlanma yöntemleri, aroması ve oluşturduğu bağlarla, Türkiye'nin dünyaya sunduğu en özgün kültürel armağanlardan biri olduğunu dile getirerek, "Bugünkü buluşma, bu mirası paylaşmanın ve sürdürmenin bir başka yolu." diye konuştu.
Arzum firmasının CEO'su Evren Albaş da Türk kahvesinin Türk kültüründe önemli bir yer tuttuğunu, misafir ağırlama gibi aile buluşmalarında önemli bir paylaşım unsuru olduğunu ve ayrıca güne enerjik başlamaya yardımcı olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından İtalya'da yaşayan gurme Elvan Uysal Bottoni ile kahve uzmanı Gianni Olimpo, Türk kahvesinin tarihi yolculuğunu anlattı, aynı zamanda farklı pişirme tekniklerine ilişkin uygulamalı bir sunum yaptı.
Bottoni ve Olimpo'nun sunumu ilgi ve beğeniyle takip edilirken, sunumdan sonra konuklara Türk kahvesi, çayı ve lokumu ikram edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında etkinlik yapıldı
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında BM'de kahve standı kuruldu.
Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Burak Akçapar'ın eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar'ın öncülüğünde, Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle kurulan standa gelen çok sayıda yabancı konuk, diplomat ve devlet görevlisine Türk kahvesi ve baklava ikram edildi.
Gün boyu yoğun ilgi gören standı ziyaret eden misafirlere, Türk kahvesinin tarihçesi hakkında bilgi verildi.
2025 İpek Yolu Rallisi'nin yolculuğu Brüksel'de Türk kahvesi eşliğinde anlatıldı
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 2025 İpek Yolu Rallisi'nin yolculuğunun paylaşıldığı bir davet verdi.
Kaymakcı'nın ev sahipliğinde Brüksel'deki Daimi Temsilcilik binasında düzenlenen etkinliğe, ralli rotasındaki ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.
Büyükelçi Kaymakcı, bu yıl resmi startı AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'den verilip Tacikistan'da son bulan ralliyle ilgili, "Bu sadece bir yarış değil. Aynı zamanda bağ kurmakla, arkadaşlıkla, keşifle, barış ve dostluk mesajıyla ilgili." dedi.
Kaymakcı, kendisinin de bu ralliye birkaç defa katıldığını, en uzun yolculuğunu Türkiye'den Kazakistan'a yaptığı söyledi.
Tüvtürk Genel Müdürü Koray Özcan da kendisi ve birçok meslektaşının da defalarca ralliye katıldığını dile getirerek, "Gerçek bir bağ hissettiğimiz yürekten bir yolculuk." ifadesini kullandı.
Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de rallinin birçok ülke sınırı geçilen ve bolca problemle karşılaşılan bir yolculuk olduğunu ancak takım çalışması sayesinde üstesinden gelindiğini belirtti.
Rallinin diğer katılımcılarından bazıları, anılarını şahsi fotoğraflarından oluşan sunumlarla paylaşarak, karşılaştıkları misafirperverlik ve kültürel zenginliklerin bıraktığı etkiden övgüyle söz etti.
"Dünyanın en uzun rallisi" olarak bilinen İpek Yolu (Silk Road) Rallisi, hıza değil ödevlere dayalı bir nitelik taşıyor.
Dünya Türk Kahvesi Günü
Büyükelçi Kaymakcı, Türk kahvesinin sadece kahve içmekten ibaret değil, kültürel bir nitelik taşıdığını, "sosyal bir köprü" olduğunu vurguladı.
Etkinliğin sonunda davetlilere, Türk kahvesi ikram edildi. Yabancı konuklar, Türk kahvesi pişirmeyi de deneyimledi.
İspanya'da Türk kahvesi tanıtıldı
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Madrid Yunus Emre Enstitüsü'ndeki etkinlikte, Türk kahvesinin tarihi, kültürel ve gastronomik özellikleri anlatıldı. Türk ve İspanyol konuklar, Türk kahvesi ve lokumu eşliğinde sohbet etti.
Rusya'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği
Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Dünya Türk Kahvesi Günü" çerçevesinde kahve ve Türk lezzetlerinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle organize edilen etkinliğe, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ersin Akbulut, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız ve Rusya'daki yabancı misyon temsilcilerinin eşleri katıldı.
Türk kahvesinin kendine özgü pişirme yöntemiyle sunumunun yapıldığı etkinlikte, çalışma atölyesine yer verildi.
Atölyede, katılımcılar, Osmanlı mutfağından levzine helvası, hibiskus şerbeti ve kandil simidi hazırladı. Bu lezzetler, Türk kahvesi ve lokumu eşliğinde ikram edildi.
Etkinlikte ayrıca, geleneksel Türk nakış tekniklerinden örneklerin yer aldığı kahve örtüleri ile Osmanlı kahve fincanları sergilendi, ud ve kanun resitali sunuldu.
"Kahve, milli içeceğimiz"
Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bugünün Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlandığına işaret ederek, "Kahve, milli içeceğimiz. Kahve, 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına geldi. Osmanlı döneminde açılan kahvehaneler, Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel yaşamını değiştirdi. Kahvehaneler, insanların bir araya geldiği ve muhabbet ettiği merkez haline dönüştü." dedi.
Kahvenin Osmanlı topraklarına geldikten sonra Türk tarzı bir hale getirildiğini söyleyen Bilgiç, 2. Viyana Kuşatması ile Avusturya'nın kahveyle tanışma hikayesini anlattı. Bilgiç, "Bir süre sonra kahve geleneğini Avrupa'ya da aktardık." ifadesini kullandı.
Bilgiç, Türk kahvesinin çeşitli geleneksel törenlerde kullanıldığını ve uzun yıllara dayanan büyük bir gelenek haline dönüştüğünü belirterek, "(Kahve) sınırlıdır, 40 kişiye kahve pişiremezsiniz. Çünkü ne kadar taze olursa o kadar iyidir. Bu nedenle cezve ve kahve fincanları çok küçüktür." diye konuştu.
Büyükelçi Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç de Dünya Türk Kahvesi Günü'nün Moskova'da üçüncü kez kutlandığını dile getirerek, "Her yıl bu geleneğin farklı yönlerini paylaşmak için yeni konseptler eklemeye çalışıyoruz. Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, bütün bir kültürü temsil ediyor." dedi.
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yıldız da Türk kahvesinin dostluğun ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek, "Türk kahvesini Moskova'da tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
Balkanlar'da Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kosova'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) gerçekleştirilen etkinliğe, Türkçe öğrenimi gören öğrenciler, akademisyenler ve misafirler katıldı.
Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesinden Dr. Tuna Uysal, katılımcılara Türk kahvesinin doğuşu ve dünyada meşhur olma sürecine ilişkin bilgi verdi.
Uysal, Türk kahvesinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından 2013'te Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.
Etkinlikte misafirlere, geleneksel yöntemlerle hazırlanan Türk kahvesi ve Türk baklavası ikram edildi.
Arnavutluk ve Kosova
Arnavutluk'un İşkodra kentinde YEE tarafından düzenlenen "Asırlık Türk Kahvesi geleneğiyle buluşma zamanı" programında Türk kahvesi tanıtıldı.
Etkinliğe, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerel kurumların temsilcileri, öğrenciler ve İşkodralılar katıldı.
Konuklara, Türk kahvesi ve geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.
Kosova'nın başkenti Priştine'de de YEE tarafından düzenlenen etkinlikte konuklara Türk kahvesi ile Türk lokumu ikramında bulunuldu.
İsviçre'nin Zürih kentinde Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla program organize edildi
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu tarafından Zürih'in en merkezi noktalarından biri olan Paradeplatz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Zürih sakinlerine, Türk kahvesi, lokumu ve çeşitli lezzetler ikram edildi.
Ziyaretçilere Türk kahvesinin hazırlanışına, kültürel önemine ve tarihsel arka planına ilişkin bilgi verilen etkinlikte, Türkiye'nin zengin kültürel mirası ve kahve geleneğinin uluslararası değerinin vurgulandığı broşürler dağıtıldı.
Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı sene gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin kültürel mirasının İsviçre kamuoyuyla buluşturulmasının yanı sıra iki ülke halkı arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın pekişmesine katkı sağlanması amaçlandı.
Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı sene gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin kültürel mirasının İsviçre kamuoyuyla buluşturulmasının yanı sıra iki ülke halkı arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın pekişmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.