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Dünya

Macron, "özgür, egemen ve saygın" Suriye'ye yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'de "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini belirtti.

Şeyma Yiğit  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Macron, "özgür, egemen ve saygın" Suriye'ye yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini söyledi

Ankara

Macron, Elysee Sarayında Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada, ABD ile ilişkilerden, Ukrayna'daki savaşa, İran'ın nükleer programından Orta Doğu’da duruma kadar çok sayıda konuda ülkesinin dış politika önceliklerini anlattı.

"Özgür, egemen ve saygın" Suriye için geçiş sürecini destekleyeceğiz

Macron, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye’deki geçiş sürecinin ciddiyetle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Suriye’de ülkenin etnik, siyasi ve mezhepsel çeşitliliğini yansıtan "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini kaydeden Macron, bu desteğin "uzun vadede" süreceğini söyledi.

Ayrıca Macron, Suriye'de “terörle mücadele konusunda Batı ile ittifak halindeki Kürtleri" yalnız bırakmayacaklarının sözünü verdi.

Elon Musk’ı seçimlere müdahale etmekle suçladı

Cumhurbaşkanı Macron, daha önce sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden Almanya’daki seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) destek verdiğini açıklayan ABD’li iş insanı Elon Musk'u seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Macron, "On yıl önce, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin sahibinin yeni bir gerici uluslararası hareketi destekleyeceği ve özellikle Almanya’da olduğu gibi seçimlere doğrudan müdahale edeceği söylenseydi, bunu kim hayal edebilirdi?" ifadelerini kullandı.

-Trump "Fransa'nın sağlam bir müttefik olduğunu biliyor"

Macron, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın "Fransa’da küçümseyemeyeceği, sağlam bir müttefikinin olduğunu bildiğini" söyledi.

“Avrupa’ya inanan” Trump’ın, transatlantik ilişkileri konusunda “açık bir hırsa” sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, "zayıf ve kötümser olmayı seçersek Başkan Trump'ın ABD’si tarafından saygı görme şansımız az olur." dedi.

İran’ın nükleer programının hızlanması “kırılma noktası” teşkil edebilir

İran’ı Orta Doğu’daki “temel güvenlik sorunu” olarak niteleyen Macron, bu sorunun “Fransa, Avrupa ve bölge ülkeleri” dahil çok sayıda ülkeyi ilgilendirdiğini savundu.

Macron, Trump yönetimi ile ilk görüşmelerinde İran’ın öncelikli konular arasında yer alacağını dile getirdi. Öte yandan Macron, "(İran’ın) Nükleer programının hızlanması bizi kırılma noktasına yaklaştırıyor." ifadelerini kullanarak, bu ülkeye karşı yeni yaptırımların olabileceğine işaret etti.

Ukrayna'da batının güvenilirliği tehlikede

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Macron, bu savaşta Ukrayna’nın yenilmesinin “Avrupalılar ve Amerikalılar için iyi olmayacağını” söyledi.

Ukrayna Savaşının sonlanması için "hızlı ve kolay bir çözüm yok" değerlendirmesinde bulunan Macron, ABD'nin Ukrayna'da "durumun doğasını değiştirmek ve Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ikna etmek" için Avrupa'ya yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna için "güvenlik garantisi" oluşturmanın ise Avrupa'nın sorumluluğu dahilinde olacağını kaydeden Macron, Ukrayna Savaşı'nda batının "güvenilirliğinin" söz konusu olduğunu söyledi.

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