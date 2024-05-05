Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,302.25
ETH/USDT
3,132.30
BTC/USDT
63,658.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron, Filistin destekçisi öğrencilerin üniversite girişlerini kapatma eylemlerini şiddetle kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin önde gelen üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrencilerin kampüs girişlerini kapatmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Şeyma Uzundere  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Macron, Filistin destekçisi öğrencilerin üniversite girişlerini kapatma eylemlerini şiddetle kınadı

Ankara

Macron, La Tribune Dimanche ve La Provence gazetelerine verdiği röportajda, ABD'nin ardından Fransa'daki üniversitelerde de artan Filistin'e destek gösterilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze konusunda Fransız hükümetini ikiyüzlü olmakla suçlayan öğrenciler ülkenin önde gelen üniversitelerinde eylemlerini sürdürürken, Macron, gençlerin "uluslararası olaylardan etkilendiklerini dile getirebilmelerini ve bu konuda tartışabilmelerini meşru, sağlıklı ve güven verici" bulduğunu belirtti.

Buna karşılık Macron, Filistin destekçisi öğrencilerin kampüslerin girişlerini kapatmalarını şiddetle kınadığını kaydetti.

Bu bağlamda bazı öğrencilerin Yahudi oldukları gerekçesiyle okula girişinin engellendiğini savunan Macron, "üniversite yönetimlerinin talep etmesi halinde" güvenlik güçlerinin eylem yapan öğrencileri tahliye etmesinden yana olduğunu vurguladı.

ABD'nin ardından Fransa'da da birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po’da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.

Ülkenin büyük kentlerinde bulunan ve özel sınavla giriş yapılan Sciences Po okullarında geleceğin siyasetçileri ve ülkenin önde gelen isimleri yetiştiriliyor.

Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi de Filistin’e destek eylemlerine sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gazze'de gönüllü hizmet veren Türk cerrah Kamacı yaşadıklarını anlattı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Emine Erdoğan'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Macron, Filistin destekçisi öğrencilerin üniversite girişlerini kapatma eylemlerini şiddetle kınadı

Macron, Filistin destekçisi öğrencilerin üniversite girişlerini kapatma eylemlerini şiddetle kınadı

Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fransa'ya girişine izin verilmeyen Filistinli cerrah Londra'ya döndü

Londra'da bir üniversite Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini karşılamak için çabalama sözü verdi

Londra'da bir üniversite Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini karşılamak için çabalama sözü verdi
Fransız öğrenciler, kampüslerde Filistin'e destek eylemlerine yönelik baskıyı protesto etti

Fransız öğrenciler, kampüslerde Filistin'e destek eylemlerine yönelik baskıyı protesto etti
Kurtulmuş’tan Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Braun-Pivet’e Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar için mektup

Kurtulmuş’tan Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Braun-Pivet’e Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar için mektup
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet