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Dünya, Koronavirüs

Macaristan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Mehmet Yılmaz   | 26.03.2021
Macaristan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Budapeşte

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaydedildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Üçüncü dalganın etkili olduğu Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da resmi verilere göre, son 24 saatte 11 bin 265 vaka ile salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Bugüne kadar toplam 614 bin 612 vaka belirlenen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 275 artarak 19 bin 499'a ulaştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 1 milyon 803 bin 533 kişiye aşı uygulandı.

Tedbirler yürürlükte kalmaya devam edecek

Macaristan Başkanı Viktor Orban, ülke genelinde 65 yaş üstü kişilerin aşılanması tamamlanıncaya kadar halihazırda yürürlükte olan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Orban ayrıca, ülke genelinde öğretmenlerin aşılanmasının devam ettiğini ve ilköğretim okullarında eğitimin 19 Nisan'da başlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

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