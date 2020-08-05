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Dünya

Lübnan'ın başkenti Beyrut patlama nedeniyle 'felaket bölgesi' ilan edildi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.

Gülşen Topçu   | 05.08.2020
Lübnan'ın başkenti Beyrut patlama nedeniyle 'felaket bölgesi' ilan edildi

Beyrut

Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğu ve bu komisyonun 5 gün içinde bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Beyrut'un "felaket bölgesi" ilan edildiği ve Bakanlar Kurulu'na da başkentte "olağanüstü hal ilan edilmesi" tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşme öncesinde konuşan Avn, Lübnan'da büyük bir felaket meydana geldiğini ve gerçekleştirdikleri toplantının amacının gerekli yargı ve güvenlik önlemlerini almak ve halka yardım etmek olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma açılması ve sorumluların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Avn, Arap ve yabancı ülke liderlerinden Lübnan'a destek mesajları geldiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.

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