Dolar
34.64
Euro
36.72
Altın
2,637.05
ETH/USDT
3,655.70
BTC/USDT
95,900.00
BIST 100
9,639.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da yerinden edilen Bint Cubeyl sakinleri İsrail'le ateşkes sonrası evlerine dönüyor

İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından, ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl'deki vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Naim Berjawi, Halime Afra Aksoy  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Lübnan'da yerinden edilen Bint Cubeyl sakinleri İsrail'le ateşkes sonrası evlerine dönüyor

Beyrut

Ateşkes anlaşmasının açıklanıp yürürlüğe girmesiyle, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar güneyindeki yurtlarına geri dönmek için adeta akın etti.

Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl, Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleri ile Hizbullah mensuplarının çatışmalarına sahne olan bölgelerden biri.

Nüfusunun yaklaşık 30 bin olduğu belirtilen Bint Cubeyl sakinlerinin yüzde 95'inin İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Lübnanlı Ebu Muhammed, güney sakinlerinin 1948'den bu yana İsrail'in vahşice saldırılarına alıştığını; her 10-15 yılda bir benzer saldırılara maruz kaldıklarını ifade ederek, "direniş sayesinde" yeniden evlerine döndüklerini ifade etti.

"Bu yıllarda İsrail'in topraklarımıza göz diktiğini öğrendik." diyen Ebu Muhammed, bunun karşısında direnişle mücadele edilmesi gerektiğini de öğrendiklerini aktardı.

Altmışlı yaşlardaki Ebu Muhammed, ilçedeki kayıpların büyük olduğunu fakat Lübnan'ın, topraklarının buna değeceğini vurguladı.

"Topraklarımıza kök saldık"

Ebu Bilal (65) ise topraklarında kalmaya çalıştığını fakat İsrail saldırılarının bunu imkansız hale getirdiğini dile getirdi.

Anlaşma sonrası yeniden ilçeye döndüğünü paylaşan Ebu Bilal, "Bir yılı aşkın süredir başlayan İsrail saldırılarına rağmen kentte kalmaya çalıştım ancak saldırıların yoğunlaşması sonucu 25 gün önce istemeden ilçeyi terk etmek zorunda kaldım. Ateşkes ilan edilir edilmez uzun süredir bu anı bekleyen Lübnanlılar, topraklarına akın etmeye başladı." diye konuştu.

Topraklarına bağlı olduklarını ifade eden Ebu Bilal, "Ne olursa olsun bu topraklara kök saldık, İsrail'in barbarlığına alışığız ve İsrail sınırlarımızda olduğu sürece her an saldırıya açık durumdayız." ifadesini kullandı.

Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi
BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda ayrımcılıkla mücadele mesajı
Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı
Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
Artvin, Ordu, Van, Ardahan ve Erzincan'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil

İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil

Lübnan'da yerinden edilen Bint Cubeyl sakinleri İsrail'le ateşkes sonrası evlerine dönüyor

Trump'ın ekibi, İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasının kredisini Trump'a verdi

ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor

ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Lübnan ordusu, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını açıkladı

Lübnan ordusu, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet