Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişini dondurma kararından "ABD baskısıyla" vazgeçtiği öne sürüldü

İsrail basını, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini dondurma kararını ABD'nin baskısı üzerine geri aldığını öne sürdü.

Said Amori, Zeynep Tüfekci Gülay  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Kudüs

Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Tel Aviv, ABD'nin baskıları sonrasında, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin durdurulması kararından geri adım attı.

Yetkili, Tel Aviv'in, Washington yönetimine bugünden itibaren insani yardımların girişi için geçişleri yeniden açma sözü verdiğini kaydetti.

Öte yandan Israel Hayom gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, "yardımların Gazze'ye yeniden girişine izin verilmesi kararı, İsrail'in ABD onayı olmadan Gazze'de tek bir santimetre bile hareket edemediğini kanıtlıyor." değerlendirmesi yapıldı.

"Gazze'ye yardımların yeniden girişine izin verilmesi kararının birkaç saat içinde ABD baskısı sonucu alındığını, Washington'un hoşuna gitmeyen her durumdan derhal geri adım atıldığını" belirten kaynaklar, Refah Sınır Kapısı'nın ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun direktifleri doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalmaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail tarafından basında yer alan bu haberlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail hükümetinin, dün, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, söz konusu karardan bir süre sonra yaptığı açıklamada, hükümetin, Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını duyurmuş, bu adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de saldırılarına devam ettiği bir süreçte, Gazze'deki ateşkesin halen yürürlükte olduğunu ve Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" söylemişti.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.

Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

