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Dünya

İsrail, yaklaşık 2 ayda Lübnan'ın güneyindeki 14 beldeyi işgal girişiminde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara saldırıları düzenlediği yaklaşık 2 aylık süreçte bölgede 14 beldeyi işgal girişiminde bulundu.

Muhammed Emin Canik  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
İsrail, yaklaşık 2 ayda Lübnan'ın güneyindeki 14 beldeyi işgal girişiminde bulundu

İstanbul

İsrail ile Lübnan arasında ki ateşkes anlaşması sabah saatlerinde yürürlüğe girdi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasından önce, 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü sürdürdüğü saldırıları 23 Eylül'de şiddetlendirerek, başta Lübnan'ın güneyi ile Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi olmak üzere ülke genelinde yoğun hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah'ın İsrail'i hedef alan saldırılarıyla bölgedeki çatışmada gerilim artarken, İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

İsrail, 30 Eylül'den ateşkes anlaşması yapılana kadar geçen süreçte, Lübnan'ın güneyindeki Nakura, İlma eş-Şaab, Şema, ed-Dıhayra, Ramiye, Yarun, Marun er-Ras, Ayterun, Blida, Meys el-Cebel, el-Adise, Kefr Killa, Deyr Mimas ve el-Hıyam beldelerine işgal girişiminde bulundu.

Bölgede çok sayıda Lübnanlının yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı süreçte İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, 15 bin 859 kişi yaralandı.

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