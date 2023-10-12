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UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç ertelendi.

Fatih Erel  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan maç, İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Maçın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak." bilgisi verildi.

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti.

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