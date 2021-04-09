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Spor, Futbol

Beşiktaş Başkanı Çebi: Takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz

Beşiktaş Başkanı Çebi, "Futbol takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm spor branşlarında nice yeni şampiyonluklar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 09.04.2021
Beşiktaş Başkanı Çebi: Takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin nisan sayısında yer alan yazısında, camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini belirterek, "Hem başarılı olmak hem de değerlerimizi korumak ve geliştirmek için çalışacağız. Bu sabır gerektiren, inanç gerektiren, disiplin ve konsantrasyon gerektiren süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Her Beşiktaşlının birbirine özenle, sevgiyle ve inançla yaklaşması gerekmektedir. Emin adımlarla ilerlememizin bir diğer şartı da budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Mali disiplinimizi elden bırakmayacağız"

Bankalarla revize edilen anlaşmanın önemine dikkati çeken Çebi şunları aktardı:

"Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek hareket etmeye devam ediyoruz. Her adımımızı da 'Beşiktaş'ın geleceğini nasıl etkiler?' diye düşünerek atıyoruz. Günlük, anlık, popülist tutumlarla asla hareket etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu kapsamda özenle, dikkatle, sabırla çalışarak Bankalar Konsorsiyumu ile imzaladığımız yapılandırma anlaşması kulübümüz için büyük önem arz ediyor. 5+2 yıl olan eski anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize ettik. Bu anlaşma bugünümüzü finansal olarak yönetilebilir hale getirmiştir. Ancak geleceğimiz için asla rehavete kapılmamamız gerektiğinin de altını bir kez daha önemle çizmek isterim. Bankaların verdiği ciddi emeklerle imzalanan bu anlaşma biz kulüp yöneticilerinin sorumluluğunu bir kez daha artırmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir yıl evvel bu durumun yürümeyeceğini bizzat gidip arz etmiştim. Kendisinin de talimatıyla bugün bu krediyi bankalar bize tahsis etti. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza, eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim. Şimdi kendimize çekidüzen verme zamanıdır. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak bu görevlere geldik. Akıl dışı, popülist tutumlar içinde olmadan, elbette yarışmacı karakterimizden taviz vermeden ekonomik yapımızı düzelterek geleceğe ilerleyeceğiz. Aldığımız emanetin bilincindeyiz. Mali disiplinimizi elden bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

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