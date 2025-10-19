Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,998.20
BTC/USDT
108,931.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrailli Bakan, İsrail'in Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı.

Faruk Hanedar  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
İsrailli Bakan, İsrail'in Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı

Kudüs/Gazze

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin geri adım kararını eleştirdi.

Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu. 

Ben-Gvir, İsrail'in yapması gerekenin, savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.

 📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas heyeti, ateşkes anlaşmasının uygulanma sürecini takip için Mısır'a gitti

Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü.

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.

Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
İnsan ve Medeniyet Hareketinin Esenyurt temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu

Benzer haberler

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

Cenevre'de binlerce kişi, Gazze'deki soykırımın son bulması için yürüdü

İsrailli Bakan, İsrail'in Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi
Hamas, ABD'nin iddialarını reddederek bunun "İsrail propagandası" olduğunu belirtti

Hamas, ABD'nin iddialarını reddederek bunun "İsrail propagandası" olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet