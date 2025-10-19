İsrailli Bakan, İsrail'in Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı.
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin geri adım kararını eleştirdi.
Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.
- İsrail’in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
- İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı
Ben-Gvir, İsrail'in yapması gerekenin, savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.
İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.
Hamas heyeti, ateşkes anlaşmasının uygulanma sürecini takip için Mısır'a gitti
Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği belirtildi.
Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü.
Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.
Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.
Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi
İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.
Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.