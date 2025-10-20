İsrail'in ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusuna açtığı ateşte 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
İstanbul
Gazze kentinin merkezinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
- İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu
- İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişini dondurma kararından "ABD baskısıyla" vazgeçtiği öne sürüldü
- İsrailli Bakan, İsrail'in Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı
Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirmişti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı