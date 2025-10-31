Dolar
42.04
Euro
48.62
Altın
4,033.25
ETH/USDT
3,799.00
BTC/USDT
108,232.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan: Yıl sonuna kadar ülkesine gönüllü dönen Suriyeli sayısının yarım milyona ulaşması bekleniyor

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, yıl sonuna kadar gönüllü şekilde ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısının yarım milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Ethem Emre Özcan  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Lübnan: Yıl sonuna kadar ülkesine gönüllü dönen Suriyeli sayısının yarım milyona ulaşması bekleniyor

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Bakan Seyyid, Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü için hazırladığı plan kapsamında evlerine dönmek üzere yola çıkan bazı Suriyelilere eşlik etti.

Bekaa bölgesine bağlı Zahle beldesinde açıklamalarda bulunan Seyyid, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hükümetin söz konusu planı yürüttüğünü ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şu ana kadar 320 binden fazla Suriyelinin ülkesine gönüllü dönüş yaptığını aktaran Seyyid, bu sayının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin gönüllü ve düzenli geri dönüşünü öngören planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış ve 72 Suriyeli mülteci Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonla El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçmişti.

Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1,8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Bakan Göktaş: Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle kazanılıyor
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı

Benzer haberler

Lübnan: Yıl sonuna kadar ülkesine gönüllü dönen Suriyeli sayısının yarım milyona ulaşması bekleniyor

Lübnan: Yıl sonuna kadar ülkesine gönüllü dönen Suriyeli sayısının yarım milyona ulaşması bekleniyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" belirtti

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu

Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu
Lübnanlı uzmanlara göre, İsrail-Hizbullah savaşının yeniden başlaması "olası"

Lübnanlı uzmanlara göre, İsrail-Hizbullah savaşının yeniden başlaması "olası"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet