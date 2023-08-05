Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,831.50
BTC/USDT
29,001.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan’ın Tercan ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Dünya

Lübnan: Ülkedeki genel güvenlik durumu panik ve endişe verici boyutta değil

Bazı ülkelerin güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına "ayrılın" çağrısı yaptığı Lübnan, ülkedeki genel güvenlik durumunun panik ve endişe verici boyutta olmadığını duyurdu.

İdiris Okuduci  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Lübnan: Ülkedeki genel güvenlik durumu panik ve endişe verici boyutta değil

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati, İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Almanya'nın güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarına yaptığı uyarı ve ivedilikle bu ülkeden ayrılmaları çağrısı değerlendirildi.

Askeri ve güvenlik yetkililerinden alınan bilgilere göre, ülkedeki genel güvenlik durumunun panik ve endişe verici boyutta olmadığı, istikrarın sağlanması, halkın ve turistlerin hedef alınmasının önüne geçilmesi için atılan güvenlik adımlarının yakından takip edildiği aktarıldı.

Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Filistinlilerin kaldığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmaların sonlandırılması için gerçekleştirilen siyasi girişimlerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Lübnan ordusunun Ayn el-Helva'ya baskın düzenleyeceği iddiası

Öte yandan Lübnan ordusu "Ayn el-Helva Mülteci Kampı'na bir baskın düzenleneceği" iddialarını yalanladı.

Lübnan ordusu söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve kamp içerisindeki durumun yakından takip edildiğini kaydetti.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

Suudi Arabistan, dün vatandaşlarına "Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri" çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Kuveyt ve Almanya da bugün Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları" çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valisi Gül: İstanbul genelinde yüzde 9 ila yüzde 11 arasında suçlarda düşüş var
Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasına 3 bin 660'ar yıla kadar hapis istemi
İnternetten satılan gezi tekneleri ve kişisel deniz araçlarına piyasa gözetimi uygulanacak
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Lübnan: Ülkedeki genel güvenlik durumu panik ve endişe verici boyutta değil

Lübnan: Ülkedeki genel güvenlik durumu panik ve endişe verici boyutta değil

Suudi Arabistan, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantıya ev sahipliği yapacak

Lübnan'da 235 can alan liman patlamasının üzerinden 3 yıl geçti

Lübnan'daki büyük patlamada yıkılan turistik ve tarihi bölgeler yeniden ayağa kaldırıldı

Lübnan'daki büyük patlamada yıkılan turistik ve tarihi bölgeler yeniden ayağa kaldırıldı
Futbol dünyasında Suudi Arabistan rüzgarı

Futbol dünyasında Suudi Arabistan rüzgarı
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'den, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'den, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet