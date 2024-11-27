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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan ordusu, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını açıkladı

Lübnan ordusu, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes uyarınca, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını duyurdu.

Çağrı Koşak  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Lübnan ordusu, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını açıkladı

İstanbul

Lübnan ordusu, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak Güney Litani bölgesine güçlerinin konuşlandırılmaya başlandığını açıkladı.

Güney Litani bölgesinde Lübnan ordu güçlerinin konuşlandırılması kararının "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve ilgili yükümlülükleri uygulama taahhüdüne dayandığı" belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 3. maddesinde, taraflar BMGK 1701 sayılı "kararının tam olarak uygulanması için adımlar atacağını" taahhüt ederken, 5. maddesinde "Lübnan'ın resmi askeri ve güvenlik güçleri, altyapısı ve silahları, Güney Litani bölgesine konuşlandırılacak." ifadelerine yer veriliyor.

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