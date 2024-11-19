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Dünya

Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye göre İsrail-Hizbullah ateşkes görüşmeleri "ana başlıklarda iyi durumda"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yapılan görüşmelerin "ana başlıklarda iyi durumda olduğunu" ancak bazı ayrıntıların henüz netleştirilmediğini söyledi.

Mustafa Deveci  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye göre İsrail-Hizbullah ateşkes görüşmeleri "ana başlıklarda iyi durumda"

Ankara

Berri, Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede Berri, ateşkes görüşmelerinin "ana başlıklarda iyi durumda olduğunu" belirtti.

Berri, ateşkes konusunda bazı ayrıntıların ise henüz netleştirilemediğini ifade etti.

Ateşkes görüşmeleri kapsamında Hochstein'in İsrail'e yapacağı olası ziyarete atıfta bulunan Berri, Biden'ın Danışmanı'nın Tel Aviv'den getireceği yanıtı beklediklerini kaydetti.

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, ABD'nin İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkese varılması için hazırladığı taslağı görüşmek için bugün Lübnan'ı ziyaret etmişti.

Hochstein ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Berri ile görüşmüştü.

ABD'li yetkili, Beyrut'ta yaptığı açıklamada İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için "ciddi bir şans olduğunu" söylemişti.

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