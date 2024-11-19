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Dünya

Ateşkes görüşmeleri için Lübnan'a gelen Hochstein: Ateşkes için ciddi bir şans var

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabaları kapsamında geldiği Lübnan'da "Ateşkes için ciddi bir şans var." dedi.

Faruk Hanedar  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Ateşkes görüşmeleri için Lübnan'a gelen Hochstein: Ateşkes için ciddi bir şans var Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki meclis başkanlığı konutunda bir araya gelen Hochstein, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hochstein, "Çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsatımız var. Önümüzdeki günlerde bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." dedi.

Berri ile yaptığı toplantının yapıcı olduğunu aktaran Hochstein, "Ateşkes için ciddi bir şans var." diye konuştu.

Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirme kararının tarafların elinde olduğunu söyledi.

Gazetecilerden soru almayan Hochstein, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmek üzere meclis başkanlığı konutundan ayrıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati, Biden'ın danışmanı Hochstein ile "ateşkesi" görüştü

BD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabaları kapsamında geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ile görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da katıldığı görüşmeye ilişkin Mikati'nin ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, toplantıda, Hochstein'in ateşkes ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasına yönelik çabaları ele alındı.

Toplantıda Mikati, hükümetin öncelikli hedefinin "ateşkesi sağlamak, Lübnan topraklarına saldırganlığı durdurmak ve Lübnan devletinin toprakları üzerindeki egemenliğini korumak" olduğunu yineledi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü yıkımı durdurması ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi gerektiğini vurgulayan Mikati, uluslararası kararların uygulanması ve ordunun güneydeki otoritesinin güçlendirilmesi konuları üzerinde durdu.

Hochstein ise görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.

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