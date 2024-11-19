İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı.
İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının ardından 4 katlı binanın yıkıldığı, çok sayıda kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.
İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırdığı bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
İsrail, Beyrut'un şehir merkezini hedef almıştı
İsrail, son iki günde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeye herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadan hava saldırıları düzenlemişti.
Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.