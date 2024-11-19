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Dünya

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Faruk Hanedar  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı.

İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının ardından 4 katlı binanın yıkıldığı, çok sayıda kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırdığı bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İsrail, Beyrut'un şehir merkezini hedef almıştı

İsrail, son iki günde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeye herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadan hava saldırıları düzenlemişti.

Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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