Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması 26-27 Ekim’de imzalanabilir

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının 26-27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanabileceğini söyledi.

İdiris Okuduci   | 16.10.2022
Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması 26-27 Ekim’de imzalanabilir

Beyrut

Ebu Saab, ABD merkezli Arapça yayın yapan "Al Hurra" televizyon kanalına ABD arabuluculuğunda, geçen hafta İsrail ile üzerinde uzlaşıya varılan, deniz sınırı çiziminin nihai anlaşma tasarısına ilişkin konuştu.

Lübnanlı yetkili, İsrail ile nihai anlaşma metnine ülkenin güneyinde bulunan BM merkezi Nakura’da 26 veya 27 Ekim'de imzaların atılabileceğini ifade etti.

Ebu Saab, Lübnan heyetinde kimlerin yer alacağına ve net tarihe Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın karar vereceğini kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim’de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabulucuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim almıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan’ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti
Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

Benzer haberler

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması 26-27 Ekim’de imzalanabilir

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması 26-27 Ekim’de imzalanabilir

Hamas Temsilcisi Osman, "Cezayir Bildirisi’ni AA’ya değerlendirdi

Meclis bu hafta Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşecek

Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni dönem
Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının nihai taslağını onayladı

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının nihai taslağını onayladı
ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet