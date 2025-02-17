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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: "İsrail'e güvenilmez, yarın tam bir çekilmenin olmayacağından endişeliyiz"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkes anlaşması gereği yarın İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden tam bir çekilmenin olmayacağından "endişeli" olduklarını belirtti.

Çağrı Koşak  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: "İsrail'e güvenilmez, yarın tam bir çekilmenin olmayacağından endişeliyiz"

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın Gazeteciler Sendikası ile görüşme sonrasında yaptığı açıklamalara yer verildi.

İsrail'in Lübnan'daki işgalinin devam etmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Avn, "Yanlış kurşun bir insanı öldürür, ama yanlış söz bir milleti öldürür." dedi.

Avn, "Sorumlu davranın ve mezhep çatışmalarına girmeyin. Kardeş ve dost ülkelere zarar vermeyin. Eleştirmeniz gerekiyorsa, yapıcı olsun." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da yeni kurulan hükümetle belirlenen hususlar doğrultusunda çözümler üretmek için çalışacağını kaydeden Avn, yeniden yapılanma ve savaşın etkilerini ortadan kaldırmak için "her türlü yardımı memnuniyetle karşılayacaklarını" vurguladı.

Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi konusunda "İsrail düşmanına güvenilemez. Yarın tam bir çekilmenin olmayacağından endişeliyiz." diye konuştu.

 Lübnan artık yeni bir savaşa tahammül edemiyor"

İsrail'in çekilmemesi ihtimalini değerlendiren Avn, "Savaş seçeneği fayda vermiyor, diplomatik yollardan çalışacağız. Çünkü Lübnan artık yeni bir savaşa tahammül edemiyor. Lübnan ordusu, İsraillilerin çekileceği köy ve kasabalara konuşlanmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Avn, "Önemli olan İsrail'in çekilmesinin sağlanması." diyerek, Hizbullah'ın elindeki silahlar konusunun Lübnanlılar arasında uzlaşılarak çözülmesi gerektiğini işaret etti.

Lübnan ordusunda "her bölge ve mezhepten" mensupların bulunduğunun altını çizen Avn, ordu içerisinde mezhep çatışmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Avn, Lübnan'da yeni kurulan hükümetin güvenoyu kazanması sonrasında Suriyeli mülteciler için komite kurulacağı ve konuya ilişkin meselelerde çözümler aranacağı bilgisini verdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Anlaşmaya göre işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gereken sürenin uzatılmasını isteyen İsrail, 5 noktada askerlerini konuşlandıracağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Lübnanlı yetkililer buna karşı çıkıyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana sık sık anlaşmayı ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında, 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi yaralandı.

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