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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a göre İsrail'le deniz sınırı anlaşması ülkeyi krizden çıkaracak

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile deniz sınırı çiziminde uzlaşıya varılmasının Lübnan'ın ekonomik krizden çıkmasına vesile olacağını belirtti.

İdiris Okuduci   | 12.10.2022
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a göre İsrail'le deniz sınırı anlaşması ülkeyi krizden çıkaracak

Beyrut

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Avn, ülkedeki sağlık sendika temsilcilerini Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, deniz sınırı çizimine ilişkin anlaşma taslağında İsrail ile uzlaşıya varılmasından söz eden Avn, "Deniz sınırı çizimi (müzakerelerinin) başarıyla tamamlanması, Lübnan'ı düştüğü uçurumdan çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.


İsrail Başbakanı Yair Lapid, dün, İsrail ile Lübnan’ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İsrail-Lübnan deniz sınırı çizimi anlaşması

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabulucuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.

Taslak üzerinde uzlaşıya varıldığını açıklayan tarafların kısa sürede anlaşmaya imza atması bekleniyor.

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