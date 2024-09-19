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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasında ikinci dalganın sona erdiğini söyledi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin iki gündür tanık olduğu çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasında ikinci dalganın sona erdiğini, hastanelere yeni yaralı gelmediğini bildirdi.

Wassim Samih Seifeddine, Ekrem Biçeroğlu  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Lübnan Başbakanı Mikati çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasında ikinci dalganın sona erdiğini söyledi

Lebanon

Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığına yaptığı ziyarette açıklamada bulundu.

Başbakan Mikati açıklamasında "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler (BM) nerede?” diye sordu.

Başbakan, Lübnanlılara, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence verdi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede 18 Eylül'de de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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