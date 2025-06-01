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Teknoloji

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Güneş patlaması kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'te 30 Mayıs'ta meydana gelen patlamanın ardından bugün itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendiği uyarısında bulundu.

Yasin Yorgancı  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Güneş patlaması kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı

Ankara

NOAA'ya bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından Güneş'te 30 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada, söz konusu fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği belirtilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren ise etkisinin hafif-orta (G1-G2) seviyelere gerilemesinin beklendiğini aktarıldı.

Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceğine işaret edildi.

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