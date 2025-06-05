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Dünya

İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Burak Dağ  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu Fotoğraf: Arşiv/AA

Kudüs

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar düzenlediğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

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Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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