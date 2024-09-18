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Dünya

BMGK, Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü acil oturumla toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki olayları görüşmek için cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak.

Şerife Çetin  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
BMGK, Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü acil oturumla toplanacak

New York

BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi.

Buna göre, acil BMGK oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleşecek.


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