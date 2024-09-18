BMGK, Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü acil oturumla toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki olayları görüşmek için cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak.
New York
BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi.
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Buna göre, acil BMGK oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleşecek.
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