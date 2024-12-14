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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Londra'da binlerce kişi, öldürülen Gazzeli çocuklar anısına Başbakanlık sokağına oyuncak bıraktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen çocuklar anısına oyuncak ve çiçek bıraktı.

Zuhal Demirci  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Londra'da binlerce kişi, öldürülen Gazzeli çocuklar anısına Başbakanlık sokağına oyuncak bıraktı Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Londra

Başkentteki parlamento binası yakınlarında düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlar, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğu anmak için yanlarına çiçek ve oyuncaklar getirdi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz”, “Soykırımı durdurun” ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Meydanda kurulan sahneden katılımcılara seslenen "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" adlı sivil toplum hareketi kurucularından John Rees, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının üzerinden bir yılı aşkın sürenin geçtiğine değindi.

Filistin halkının mücadele tarihinin uzun yıllar öncesine dayandığına işaret eden Rees, dünyanın dört bir yanında bu mücadeleye destek verenlerin ortaya koyduğu çabanın da önemine işaret etti.

Rees, ABD'li insan hakları savunucusu Martin Luther King'in 1968'de yaptığı bir konuşmada, "Tarihin yayı uzundur ancak adalete doğru eğilir." sözüne atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunun (tarihin) sadece bir bölümüyüz. Ancak, bu bölümü nasıl yazdığımız, sonraki bölümlerde zafer öyküsünün mü yoksa yenilgi öyküsünün mü yazılacağını belirleyecektir. Bu yüzden çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Aktivistlerin sabırsızlığına ve tarihçilerin sabrına sahip olmalıyız ki her haftanın her gününün her saatinde yaptıklarımızın önümüzdeki ve gelecek yıllarda olacakları şekillendireceğini bilelim."

Buradaki konuşmaların ardından göstericiler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine yürüdü.

Filistin destekçisi göstericiler, burada yanlarında getirdikleri çiçekler ve oyuncaklardan bir anma köşesi oluşturdu.

Çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden İngiliz şair ve yazar Michael Rosen da Downing Sokağı girişinde 2014'te Gazzeli çocuklar için yazdığı şiiri okudu.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal da burada yaptığı konuşmada, Gazze'de katledilen Filistinlilerin yüzde 40'ından fazlasının çocuklardan oluştuğunu ve bunların çoğunluğunun 5 ila 9 yaşlarında olduğunu söyledi.

Yapılan bir araştırmaya göre, Gazze'deki çocukların yüzde 96'sının ölümlerinin yakın olmasından korktuğunu ve yüzde 50'sinin de yaşadıkları travma nedeniyle ölmek istediklerini aktaran Jamal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İngiltere Başbakanı Keir) Starmer bu çocukların seslerini duymak istemiyor. O çocukların isimlerini bilmek istemiyor. (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Dünyanın en yüksek mahkemesinde yargılanırken bile onu silahlandırmaya, müttefik olarak görmeye devam etmek istediği bir devlet tarafından sona erdirilen hayatların hatırlatılmasını istemiyor."

Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunun yapıldığı Downing Sokağı girişinde bazı eylemciler gözyaşlarını tutamadı.

Gösteriye farklı yaş gruplarından çok sayıda çocuk da katıldı.

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