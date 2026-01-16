Dolar
43.28
Euro
50.28
Altın
4,590.39
ETH/USDT
3,306.80
BTC/USDT
95,535.00
BIST 100
12,649.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Litvanya Dışişleri Bakanı, Grönland'da askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, ülkesinin Grönland'da düzenlenecek askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Eren Beksaç  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Litvanya Dışişleri Bakanı, Grönland'da askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi

Kosova

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Budrys, ulusal radyoya yaptığı açıklamada, Litvanya'nın güvenlik odağının yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olmaması gerektiğini dile getirdi.

Müttefiklerle yurt dışında düzenlenen tatbikatlara katılımın gündemde kalması gerektiğini ifade eden Budrys, Grönland'da düzenlenecek askeri tatbikatlara katılmakla ilgili, "Bunu kesinlikle değerlendirmeliyiz. Bu tatbikatlar olacak, ardından devam niteliğinde tatbikatlar gelecek ve bir tatbikat döngüsünden söz edeceğiz." dedi.

Litvanya'nın katkı sunabileceğini belirten Budrys, müttefiklerin ihtiyaç duyması halinde harekete geçmeye hazır olunması gerektiğini vurguladı.

Budrys, "Bence böyle bir ihtiyaç varsa bu, mutlaka gündemde olmalı. Elbette müttefiklerle istişare ederek ve bunun nasıl etkili şekilde yapılacağını değerlendirerek." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC için de siber güvenlik konuları önümüzdeki dönemde daha fazla ele alınmalı
Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında iddianame
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Litvanya Dışişleri Bakanı, Grönland'da askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD'nin Grönland'a ilişkin emellerini "güç oyunu" olarak nitelendirdi

Bakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti

Bakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti
Beyaz Saray: ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacak

Beyaz Saray: ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacak
Hollanda, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılacak

Hollanda, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet