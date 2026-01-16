Litvanya Dışişleri Bakanı, Grönland'da askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi
Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, ülkesinin Grönland'da düzenlenecek askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Kosova
Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Budrys, ulusal radyoya yaptığı açıklamada, Litvanya'nın güvenlik odağının yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olmaması gerektiğini dile getirdi.
- Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası
- Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda "yol ayrımında" olduklarını belirtti
- NATO Genel Sekreteri: Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz
- Grönland Başbakanı Nielsen: Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz
- Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı
- Trump, ABD'nin Grönland'ı alması halinde NATO'nun güçleneceğini savundu
- Beyaz Saray'dan Grönland halkına, "ABD mi, Rusya-Çin mi?" mesajı
Müttefiklerle yurt dışında düzenlenen tatbikatlara katılımın gündemde kalması gerektiğini ifade eden Budrys, Grönland'da düzenlenecek askeri tatbikatlara katılmakla ilgili, "Bunu kesinlikle değerlendirmeliyiz. Bu tatbikatlar olacak, ardından devam niteliğinde tatbikatlar gelecek ve bir tatbikat döngüsünden söz edeceğiz." dedi.
Litvanya'nın katkı sunabileceğini belirten Budrys, müttefiklerin ihtiyaç duyması halinde harekete geçmeye hazır olunması gerektiğini vurguladı.
Budrys, "Bence böyle bir ihtiyaç varsa bu, mutlaka gündemde olmalı. Elbette müttefiklerle istişare ederek ve bunun nasıl etkili şekilde yapılacağını değerlendirerek." diye konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trump'ın Grönland söylemleri
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.
Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.
Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.