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Dünya

Libya, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tek taraflı adımları nedeniyle Yunan Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Yunan makamlarının tartışmalı deniz alanlarında attığı tek taraflı adımlar nedeniyle Yunanistan'ın Trablus Büyükelçisi Nikolaos Garielinis'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Muhammed Semiz  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Libya, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tek taraflı adımları nedeniyle Yunan Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı

Trablus

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Birlik Hükümetinin, tartışmalı deniz alanlarındaki yasal haklarını korumak için uygun diplomatik adımları attığı belirtildi.

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Yunanistan’ın Girit adasının güneyindeki tartışmalı deniz alanlarında hidrokarbon arama ihalesine çıkmasının Libya'nın egemenlik haklarının ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın Trablus Büyükelçisi Nikolaos Garielinis, Yunan makamlarının tartışmalı deniz alanlarında attığı tek taraflı adımlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrıldı. Kendisine, Ulusal Birlik Hükümetinin, uluslararası deniz hukukunu ve Libya'nın egemenlik haklarını açıkça ihlal eden bu adımları kınadığı bildirildi."

Libya, Yunanistan'ın adımlarından derin endişe duyduğunu açıklamıştı

Libya Ulusal Birlik Hükümetinin 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde Girit adasının güneyinde Libya ile ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ve işletme konusunda yaptığı ihale çağrısına ilişkin yapılan duyurudan derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

Uluslararası hukuka saygının öneminin vurgulandığı açıklamada "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'dan "adil ve hakkaniyetli çözümlere ulaşmak için uluslararası hukuk kurallarına dayalı, tüm tarafların çıkarlarını gözeten yapıcı diyalog ve müzakereleri benimsemesi" talep edilmişti.

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