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Spor, Basketbol

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 20.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Atina

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

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Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 20.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.

Çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

17.30 Fransa-Litvanya

20.30 İtalya-Türkiye

25 Haziran Çarşamba:

17.30 İspanya-Çekya

20.30 Belçika-Almanya

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