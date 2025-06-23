Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Atina
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
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Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 20.30'da İtalya ile karşılaşacak.
Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.
Çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
17.30 Fransa-Litvanya
20.30 İtalya-Türkiye
25 Haziran Çarşamba:
17.30 İspanya-Çekya
20.30 Belçika-AlmanyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.