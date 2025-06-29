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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
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Dünya

Libya Ulusal Petrol Kurumu: Libya'nın tüm anlaşma ve ortaklıkları uluslararası hukuka dayanıyor

NOC, Yunanistan'dan yapılan Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan açıklamaların ardından, Libya'nın tüm anlaşma ve ortaklıklarının uluslararası hukuka dayandığını bildirdi.

Muhammed Semiz  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Libya Ulusal Petrol Kurumu: Libya'nın tüm anlaşma ve ortaklıkları uluslararası hukuka dayanıyor

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC)'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya sınırları içindeki tüm kaynaklar için Libya'nın egemen pozisyonunun teyit edildiği kaydedildi.

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NOC'un Orta Doğu dahil olmak üzere hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesinde Libya'nın egemen haklarını ve ulusal çıkarlarını korumak için keşif programlarını uygulamada kararlı olduğu belirtildi.

Türkiye ve Libya Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasına işaret edilen açıklamada, "Deniz sınırları ve bölgedeki enerji işbirliğine ilişkin son yansımalar ışığında NOC, Libya devleti tarafından akdedilen tüm anlaşma ve ortaklıkların uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını ve Libya halkının uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan ifadeleri, Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerin ciddi tepkisine yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Yunan Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı

Libya Ulusal Birlik Hükümetinin 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde, Girit Adası'nın güneyinde, Libya ile ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ve işletme konusunda yaptığı ihale çağrısına ilişkin yapılan duyurudan derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ayrıca 23 Haziran'da, Yunan makamlarının tartışmalı deniz alanlarında attığı tek taraflı adımlar nedeniyle Yunanistan'ın Trablus Büyükelçisi Nikolaos Garielinis'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Büyükelçisi Garielinis'e, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukunu ve Libya'nın egemenlik haklarını açıkça ihlal eden adımlarının kınandığı bildirilmişti.

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