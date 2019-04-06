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Dünya

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac: Hafter bizi sırtımızdan vurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac, "Elimizi barış için uzattık. Ancak Hafter siyasi anlaşmayı bozarak bizi sırtımızdan vurdu. Bunun sert bir cevabı olacak." dedi.

Mehmet Nuri Uçar,Hussein Mahmoud Ragab Elkabany   | 06.04.2019
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac: Hafter bizi sırtımızdan vurdu

Trablus

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söyledi.

Libya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Serrac, Libya halkının kanının akıtılmasında suçlu bulunan herkesin yerel ve uluslararası adalete teslim edileceğini söyleyerek, "Elimizi barış için uzattık. Ancak Hafter siyasi anlaşmayı bozarak bizi sırtımızdan vurdu. Bunun sert bir cevabı olacak" dedi.

Uluslararası topluma "devleti militarize etmek isteyenlere" destek vermemeleri çağrısında bulunan Serrac, Hafter'e karşı seferberlik halinde olduklarını dile getirdi.

Serrac son olarak Hafter'in, ülkede kan akıtılmasından yana olduğunu ve "Libya'yı meçhule sürükleyerek, krizi çözme çabalarını baltaladığını" vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

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