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Dünya

'Hafter, Batı yeşil ışık yakmadan harekete geçemez'

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'in bu operasyona Batılı ülkeler yeşil ışık yakmadan başlayamayacağı belirtiliyor.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Çağrı Koşak,Zeynep Hilal Karyağdı   | 06.04.2019
'Hafter, Batı yeşil ışık yakmadan harekete geçemez'

İstanbul

Siyasi analistler, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, Batılı ülkeler yeşil ışık yakmadan harekete geçemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Çarşamba günü birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı veren Hafter, önceki gün de Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da siyasi çözüm vurguları yaparken, Batılı ülkelerden saldırıya sert tepki gelmedi.

Mısırlı Libya uzmanı siyasi analist Kamil Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son zamanlarda BM ve uluslararası toplumun Libya'da siyasi çözümü tek başına yeterli bulmadığı bir dönemde Hafter'in Batı'nın açık desteği olmadan bu operasyonu başlatamayacağını savundu.

Uluslararası toplumun tüm çözümleri tek bir faktöre bağlayamayacağını ifade eden Abdullah, bazılarının kenarda başka alternatifler de bıraktığını, bazı ülkelerin 14-16 Nisan'da düzenlenmesi beklenen Ulusal Diyalog Konferansı'na karşı olmasının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Batı'nın aslında Hafter'in operasyonuna yeşil ışık yaktığını dile getiren Abdullah, "Saldırı karşısında Batı'dan geç gelen soğuk kanlı açıklamalar, sözde askeri seçeneğe karşı gibi görünse de açıkça söylenmeden yeşil ışık yakıyor." ifadelerini kullandı.

"Hafter, Batı'dan yeşil ışık yakılmadan harekete geçemez"

Libya İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Nasır el-Hevvari, Hafter'in operasyonu karşısında Batı'dan güçlü ve net tepkiler gelmediğine dikkati çekerek, "Hafter'in, büyükelçiliklerin ve uluslararası misyonların bulunduğu başkente Batı'dan ve bölgeden yeşil ışık yakılmadan harekete geçmesi mümkün değil." dedi.

Hevvari, Hafter'in gizliden gizliye Batı tarafından desteklendiğini ancak bunun kimse tarafından açıkça dile getirilmediğini savundu.

Batı'nın yanı sıra bölgeden de yeşil ışık yakıldığını ifade eden Hevvari, Hafter'in Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sonrasında harekete geçmesine dikkati çekti.

Mısırlı uluslararası güvenlik ve stratejik işler uzmanı Enes el-Kassas da Hafter'in, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik "uluslararası kısmi kabulün" gölgesinde harekete geçtiğini belirterek, ayrıca Rusya ile iletişim içinde ve Fransa'nın engellemesiyle karşılaşmadığı için Trablus'a yönelmeye cesaret ettiğini söyledi.

Kassas, "Eğer Hafter, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Batılı ülkelerin misyonlarının güvenliğini sağlarsa Batı için bir sorun teşkil etmez. Bu durumda Hafter, ilerleyişini sürdürür." ifadelerini kullandı.

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