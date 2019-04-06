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Dünya

Türk avukata ırkçı tehditle ilgili 38 polis açığa alındı

"NSU terör örgütü" imzasıyla ırkçı tehdit mektupları alan avukat Seda Başay Yıldız, "Konuyla ilgili şu an Hessen eyaletinde 38 polis açığa alınmış, henüz araştırma devam ediyor" dedi.

Mesut Zeyrek   | 06.04.2019
Türk avukata ırkçı tehditle ilgili 38 polis açığa alındı

Nordrhein-Westfalen

Almanya’da "NSU terör örgütü" imzasıyla ırkçı tehdit mektupları alan Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, "Konuyla ilgili şu an Hessen eyaletinde 38 polis açığa alınmış, henüz araştırma devam ediyor." dedi.

Avukat Yıldız, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda katıldığı "NSU Davası" konulu konferansın ardından AA muhabirine, "Tehditlerin ardında Hessen polis teşkilatı mensuplarının olabileceği" iddiasını değerlendirip, konuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Yıldız, "Polisin bana verdiği bilgiye göre henüz bu konuda bir gelişme yok, yani tehdit mesajları gönderen insanı henüz tespit edememişler. Biz konunun üzerinde duruyoruz diyorlar ama umarım gerçekten üzerinde dururlar ve NSU davası gibi olmaz. Araştırmalar devam ediyor şu an için ancak henüz bir sonuç yok." diye konuştu.

Kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri içeren 4 mektup aldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu mektupların içeriği ailemle ve benimle ilgili tehditlerdi. Bizimle ilgili detaylı bilgilerin internet yada başka yerlerden bulunamayacak bilgilerdi. Örneğin özel adresim ve kızımın ismi gibi. Bu bilgilerin polis bilgisayarından alındığı tespit edildi."

Konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyleyen Yıldız, "Bakalım bu tehditlerin arkasında hakikaten polis var mı yoksa bu bilgileri polis başkalarına mı verdi ve tehdit başkalarından mı geliyor? Bu bir soru işareti, henüz tespit edilmedi." dedi.

"38 polis açığa alınmış"

Konuyla ilgili şu an Hessen eyaletinde 38 polisin açığa alındığını, henüz araştırmanın devam ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunlar gelecekte polis olarak çalışmaya devam edebilirler mi yoksa edemezler mi bilmiyorum çünkü onların dosyalarını ben incelemedim ama görevden alındığını söylediler, yani ağır bir suçlama var. Benim için önemli olan soru benim şikayetimden sonra mı bu 38 polisin sağcı olduğu ortaya çıktı? Daha önce hiç bunun üzerinde durulmamış mı? Daha önce bu polislerin amirleri bunu bilmemiş mi? İş arkadaşları bilmemiş mi? Yani her şeyin şimdi ortaya çıkması çok enteresan."

"NSU 2.0" imzasıyla aldığı ve ölüm tehditleri içeren mektupların kendisini korkutmadığını ancak böyle bir şeyi asla kabul edemeyeceğini dile getiren Yıldız, "Ben çok tehdit mektubu alıyorum ancak bu mektup ayrıcalıklıydı, söylediğim gibi hakkımızda detaylı bilgiler vardı. Bunun resmi bir devlet bilgisayarından alındığını biliyordum ama açıkçası polis olduğunu düşünmedim. Ben de sonuçta bir avukatım ve kendimi nasıl savunacağımı biliyorum, o yüzden suç duyurusunda bulundum. Polis bu tehdit mektuplarını araştırdığını söylüyor. 38 polisi görevden aldıklarına göre demek ki bir şeyler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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