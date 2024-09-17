Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eberswalde şehrinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında biri çocuk iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
- Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangına ilişkin açıklama
- AK Parti'li Sırakaya: Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangınla ilgili tüm detayları yakinen takip ediyoruz
Çıkan yangında yaşamını yitiren anne ve beş yaşındaki oğluna Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, şunları kaydetti:
"Bu acı olayda anne ve evladını kaybeden Çoban ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.