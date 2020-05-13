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Dünya, Libya

Libya ordusu stratejik Vatiyye Hava Üssü’ne 57 hava operasyonu düzenledi

Libya ordusu hava unsurları, başkent Trablus’un güneybatısında, Hafter milislerinin elindeki Vatiyye Hava Üssü’ne ay başından bu yana toplam 57 hava operasyonu düzenledi.

Aydoğan Kalabalık   | 13.05.2020
Libya ordusu stratejik Vatiyye Hava Üssü’ne 57 hava operasyonu düzenledi

İstanbul

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar 3 Mayıs'ta başladı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere ait savaş makinalarına ve milislerin bulunduğu noktalara toplam 3 hava operasyonu düzenlendi.

4 Mayıs’ta 3 operasyon düzenlenirken, 5 Mayıs’taki 12 operasyonda on savaş aleti vuruldu. Aralarında sözde komutanların da bulunduğu milisler hedef alındı.

6 Mayıs’ta düzenlenen 12 hava operasyonunda Grad roketi taşıyıcı araçlar ve mühimmat kamyonları vurularak kullanılamaz hale getirildi.

7 ve 8 Mayıs’ta düzenlenen 9 operasyonda 15 Hafter milisi hedef alındı. Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.

9 Mayıs’ta düzenlenen 6 operasyonda üssün farklı bölgelerinde bulunan toplam 70 milis hedef alındı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi ancak detay duyurulmadı.

10 Mayıs’ta düzenlenen 9 operasyonda 5 savaş aleti vuruldu.

Dün düzenlenen 3 operasyonda ise milislere ait savaş makinaları kullanılamaz hale getirildi.


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